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05.04.2020 (14:25)

Более 200 мероприятий боевой подготовки проведено в Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении в зимнем периоде обучения текущего года

В Псковском соединении Воздушно-десантных войск завершается зимний период обучения текущего года, который отличался высокой интенсивностью боевой подготовки.

В зимнем периоде обучения в соединении проведено более 200 различных мероприятий боевой подготовки, из них более 100 боевых стрельб отделений, 25 боевых стрельб взводов, около 10 ротных тактических учений и 10 тактико-специальных учений подразделений боевого, тылового и технического обеспечения, 4 батальонных тактических учения, а также более 30 командно-штабных тренировок с органами управления воинских частей и подразделений.

Кроме того, в феврале проведено совместное тактическое учение подразделений гвардейского десантно-штурмового Черноморского полка соединения с подразделениями Сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь.

Все мероприятия боевой подготовки проводились на полигонах соединения, а также на полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные» в Псковской области.

Кроме того, в соединении проведен ряд тактико-специальных учений с разведывательными и инженерными подразделениями, подразделениями артиллерии, ПВО, связи, РХБЗ, тылового и технического обеспечения.

Основные усилия были сосредоточены на совершенствовании тактической, боевой и тактико-специальной подготовки соединения,  исследовании и внедрении новых форм и способов тактических действий, с применением десантно-штурмовых действий, разведывательно-ударных средств, беспилотных летательных аппаратов и автоматизированных систем управления войсками и оружием, а также совершенствовании уровня подготовки младших специалистов, как первых помощников офицеров в обучении и воспитании личного состава.

В январе текущего года на вооружение соединения поступил очередной батальонный комплект боевой техники БМД-4М и БТР-МДМ “Ракушка”.

В марте в соединении проведено памятное мероприятие, посвященное 20-й годовщине беспримерного подвига десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Аргунском ущелье 2000 году, с участием Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации и Министра обороны российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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