Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.04.2020 (14:09)

В Республике Бурятия инспекторы ВАИ ВВО провели занятия с военнослужащими – водителями

В Республике Бурятия военнослужащие военной автомобильной инспекций Восточного военного округа провели акцию «Ремень безопасности», направленную на профилактику соблюдения требований правил дорожного движения военными водителями.

Инспекторы ВАИ уделяли особое внимание использованию водителями и пассажирами транспортных средств штатных ремней безопасности, их работоспособности и техническому состоянию.

На развернутых мобильных постах водителям и пассажирам транспортных средств доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики социальной направленности, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Амурском объединении ВВО состоялись внезапные проверки подразделений противодействия терроризму
Военная полиция ВВО обеспечила безопасность проведения окружных этапов конкурсов в Республике Бурятия
Экипажи самолётов Ту-142М3 отработали над акваторией Охотского моря задачи по поиску и уничтожению подлодки условного противника
На базе отделения ДОСААФ России в Петропавловске-Камчатском открылся первый в стране центр подготовки юнармейцев

Метки:
ВАИ , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false