05.04.2020 (14:09)
В Республике Бурятия инспекторы ВАИ ВВО провели занятия с военнослужащими – водителями
В Республике Бурятия военнослужащие военной автомобильной инспекций Восточного военного округа провели акцию «Ремень безопасности», направленную на профилактику соблюдения требований правил дорожного движения военными водителями.
Инспекторы ВАИ уделяли особое внимание использованию водителями и пассажирами транспортных средств штатных ремней безопасности, их работоспособности и техническому состоянию.
На развернутых мобильных постах водителям и пассажирам транспортных средств доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики социальной направленности, пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.
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