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05.04.2020 (14:07)

В Амурском объединении ВВО состоялись внезапные проверки подразделений противодействия терроризму

Серия внезапных тренировок по противодействию терроризму состоялась в воинских гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии.

Для каждого воинского гарнизона руководством проверок осуществлено несколько сценариев развития событий, в зависимости от которых приходилось действовать дежурным службам и силам антитеррора.

Отработаны вопросы отражения нападения на контрольно-пропускные пункты и пресечены попытки закладки мин-муляжей вблизи военных объектов. К тренировкам было привлечено несколько десятков единиц техники, таких как БТР-80, БРДМ, а также современных бронеавтомобилей Тигр.

Проведенные тренировки показали высокую степень готовности групп антитеррора и дежурных служб воинских частей. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Антитеррор , Восточный военный округ
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