05.04.2020 (14:07)
В Амурском объединении ВВО состоялись внезапные проверки подразделений противодействия терроризму
Серия внезапных тренировок по противодействию терроризму состоялась в воинских гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии.
Для каждого воинского гарнизона руководством проверок осуществлено несколько сценариев развития событий, в зависимости от которых приходилось действовать дежурным службам и силам антитеррора.
Отработаны вопросы отражения нападения на контрольно-пропускные пункты и пресечены попытки закладки мин-муляжей вблизи военных объектов. К тренировкам было привлечено несколько десятков единиц техники, таких как БТР-80, БРДМ, а также современных бронеавтомобилей Тигр.
Проведенные тренировки показали высокую степень готовности групп антитеррора и дежурных служб воинских частей.