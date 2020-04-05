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05.04.2020 (14:04)

Военная полиция ВВО обеспечила безопасность проведения окружных этапов конкурсов в Республике Бурятия

Подразделения военной полиции Восточного военного округа обеспечили безопасность проведения окружных этапов конкурсов, проводимых в Республике Бурятия.

В текущем году было проведено три окружных этапа конкурсов, которые входят в программу международных военных игр «Арми-2020».

В период проведения мероприятий более 30 военнослужащих военной полиции обеспечивали надлежащий уровень безопасности и правопорядок на полигонах и воинских частях.

Обязанности, которые возложены на военную полицию, направлены на поддержание воинской дисциплины и правопорядка, пресечение преступлений и происшествий на территории гарнизонов. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Военная полиция , Восточный военный округ
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