05.04.2020 (14:04)

Военная полиция ВВО обеспечила безопасность проведения окружных этапов конкурсов в Республике Бурятия

Подразделения военной полиции Восточного военного округа обеспечили безопасность проведения окружных этапов конкурсов, проводимых в Республике Бурятия.

В текущем году было проведено три окружных этапа конкурсов, которые входят в программу международных военных игр «Арми-2020».

В период проведения мероприятий более 30 военнослужащих военной полиции обеспечивали надлежащий уровень безопасности и правопорядок на полигонах и воинских частях.

Обязанности, которые возложены на военную полицию, направлены на поддержание воинской дисциплины и правопорядка, пресечение преступлений и происшествий на территории гарнизонов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице