05.04.2020 (13:40)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по противопожарной подготовке
На базе Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по противопожарной подготовке.
По замыслу занятия, в парке боевых машин произошло условное возгорание на заправочной станции.
При поступлении сигнала, пожарные расчёты выехали к месту чрезвычайной ситуации. По прибытию на место условного происшествия они отработали норматив по боевому развертыванию пожарной техники. В ходе занятий пожарными расчетами использовались пожарные автоцистерны АЦ-6-40 на шасси КАМАЗ-43118.
Особое внимание уделялось действиям при ликвидации возгорания горюче-смазочных материалов и эвакуации из опасной зоны военной техники.
По итогам тренировки пожарные команды справились с поставленными задачами в установленный временной показатель. Противопожарная тренировка носила плановый характер.