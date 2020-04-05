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05.04.2020 (13:40)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по противопожарной подготовке

На базе Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по противопожарной подготовке.

По замыслу занятия, в парке боевых машин произошло условное возгорание на заправочной станции.

При поступлении сигнала, пожарные расчёты выехали к месту чрезвычайной ситуации. По прибытию на место условного происшествия они отработали норматив по боевому развертыванию пожарной техники. В ходе занятий пожарными расчетами использовались пожарные автоцистерны АЦ-6-40 на шасси КАМАЗ-43118.

Особое внимание уделялось действиям при ликвидации возгорания горюче-смазочных материалов и эвакуации из опасной зоны военной техники.

По итогам тренировки пожарные команды справились с поставленными задачами в установленный временной показатель. Противопожарная тренировка носила плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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