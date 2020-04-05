05.04.2020 (13:28)

В Таджикистане водители армейских грузовиков 201 военной базы получили допуск к управлению транспортом в горной местности

Военнослужащие из числа водителей 201 российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, прошли аттестацию для допуска к управлению транспортными средствами в горной местности.

На горном автодроме военнослужащие в одиночном порядке и в составе колонн выполнили более 50 нормативов. Каждый водитель транспортного средства сдал контрольные зачеты по технике вождения и требованиям безопасности. Также водители российского соединения совершили 100 км марши по пересеченной местности в дневное и ночное время суток.

В зачетных практических занятиях принимало участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц автомобильных транспортных средств КамАЗ и Урал.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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