05.04.2020 (13:21)

Российские юнармейцы в Таджикистане активно участвуют в проекте Минобороны РФ «Дорога памяти»

В рамках реализации проекта Минобороны России «Дорога памяти» российские юнармейцы в Таджикистане принимают активное участие по сбору фронтовых документов об участниках Великой Отечественной войны.

Ребята ведут работы по поиску сведений о фронтовиках и тружениках тыла. Найденные документы бережно сканируются и по электронной почте отправляются военнослужащим 201 военной базы на пункт оцифровки. Все собранные материалы передаются в Центральный музей Вооруженных Сил, где после анализа войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти».

Напомним, что всероссийская акция «Дорога памяти» стартовавшая в начале текущего года, проводится в целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, а также в рамках реализации мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

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