05.04.2020 (12:55)

Перспективные образцы ВВСТ, созданные в 2019 году, РВСН представит на форуме «Армия-2020»

Ряд перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, созданных в 2019 году, будет представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». На уличной экспозиции парка «Патриот» планируется вместе с традиционной стартовой батареей ПГРК «Тополь» показать агрегаты, созданные в рамках опытно-конструкторской работы «Технология-РВ».

Это оборудованные по последнему слову техники агрегаты технического обеспечения ракетного вооружения, позволяющие успешно

и комфортно решать задачи по своему предназначению. Для демонстрации

в рамках форума планируется представить три новых агрегата обеспечения: подвижный технический пункт управления, машину контроля проведения работ на ракетном вооружении и машину дежурной смены охраны

и обороны.

Подвижный технический пункт управления предназначен для работы личного состава в полевом районе и обеспечивает приём и передачу документов по каналам связи, в том числе и на марше.

Машина контроля проведения работ на ракетном вооружении является универсальным агрегатом, который может применяться в качестве командно-штабной машины руководителя любых видов работ на вооружении, в том числе контроль выполнения особо ответственных работ.

Машина дежурной смены охраны и обороны предназначена для организации и обеспечения охраны и обороны районов временного размещения подразделений РВСН, в ней наряду с типовым оборудованием имеется комплект быстро развёртываемых технических средств охраны, средства маскировки, палатка для размещения личного состава и другие необходимые специальные средства.

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