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05.04.2020 (12:36)

В Ленинградской области военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа провели конкурс «Воин мира»

На полигоне Кирилловский в Ленинградской области среди военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа завершился второй этап всеармейского конкурса профессионального мастерства «Воин-мира 2020».

В рамках состязаний конкурсанты продемонстрировали практические навыки в выполнении нормативов по физической, огневой и инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите, преодолении общевойсковой полосы препятствий, выполнении упражнений стрельб из штатного стрелкового оружия.

Кроме того, в ходе конкурса «Кавалер» и «Сударыня» военнослужащие выступили с танцевальными номерами, прочли со сцены стихотворения времен военных лет.

Также, на этапе «Эрудит» участники соревнований проверили свои знания в истории возникновения и развития Вооруженных Сил России, этапах их становления, ключевых сражениях и битвах.

В конкурсе приняли участие более 30 представителей всех соединений и воинских частей армии, в том числе военнослужащие женского пола, проходящие военную службу по контракту.

По итогам конкурса были отобраны лучшие специалисты, которые представят объединение на окружном этапе соревнований, которые состоятся в мае текущего года.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Воин мира , АрМИ , Западный военный округ , Конкурсы
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