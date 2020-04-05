05.04.2020 (10:00)

Современные боевые машины пехоты поступят в Сухопутные войска в текущем году

Современные боевые машины пехоты БМП-3 с боевым модулем «Эпоха» и БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также партия боевых машин поддержки танков БМПТ «Терминатор» планируются к поступлению в подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Боевые машины пехоты прошли глубокую модернизацию, увеличив при этом свои огневые возможности. В составе необитаемого боевого модуля «Эпоха» – 57-мм орудие, с пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 2 тысячи патронов. Отличительной особенностью нового боевого отделения БМП «Бережок» является наличие в его составе ПТРК «Корнет» с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре сразу готовы к пуску, а в дополнение к 30-миллиметровой автоматической пушке установлен автоматический гранатомет.

БМПТ «Терминатор» многоцелевая высокозащищённая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнём и высокую манёвренность. Способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника.

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