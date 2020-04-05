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05.04.2020 (08:00)

Специалисты войск РХБЗ продемонстрируют современные образцы военной техники на Форуме «АРМИЯ-2020»

В ходе выставочной программы Международного военно-технического Форума «АРМИЯ-2020» в крытых павильонах и на открытых площадках будут представлены следующие образцы специальной техники войск РХБ защиты: тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, машины РХБ разведки, дымовая машина ТДА-3, контрольно-распределительный пункт для управления проведением специальной обработки КРПП-2, универсальная станция специальной обработка УССО и универсальная тепловая машина УТМ-80М.

Предприятиями оборонно-промышленного комплекса будут продемонстрированы, в том числе и разработанные в инициативном порядке, образцы средств РХБ защиты войск и населения.

VI Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020» состоится в августе 2020 года на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.), полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , Сухопутные войска
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