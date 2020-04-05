05.04.2020 (11:21)

Специалисты РЭБ гвардейской танковой армии ЗВО защитили позиции мотострелков при «артобстреле»

В Московской области на полигоне «Головеньки» военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа защитили оборонительные позиции мотострелковых подразделений при условном артобстреле, производимом боеприпасами с радиовзрывателями.

По замыслу учения военнослужащим РЭБ необходимо было определить огневые позиции артиллерии условного противника. После обнаружения батареи гаубиц условного противника специалисты создали мощный заслон радиопомех, который не позволил сработать боеприпасам с радиоэлектронным взрывателем, тем самым минимизировав потери среди личного состава мотострелковых подразделений в ходе «артобстрела».

На втором этапе учения расчеты современных комплексов радиоэлектронного подавления (РЭП) Р-330Ж и Р-330М1П «Диабазол» выполнили задачи по обнаружению и анализу сигналов источников радиоизлучений, исходящими от БПЛА условного противника, корректирующих огонь артиллерии.

Всего в специальном учении было задействовано свыше 60 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

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