05.04.2020 (11:16)

На Балтийском флоте завершается отопительный сезон

В Калининградской области подходит к завершению отопительный сезон 2019-2020 гг. Филиал федерального бюджетного государственного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (по Балтийскому флоту) проводит весенние осмотры коммунальных объектов и подводит первые итоги отопительного периода.

Специалистами проводится оценка технического состояния фондов после завершения зимнего периода эксплуатации, проверка готовности зданий и коммунальных сооружений к летнему периоду.

По результатам осмотров будут разработаны планы текущего ремонта, определен перечень объектов для проведения капитального ремонта, утверждены планы мероприятий по подготовке объектов к работе в зимний период 2020-2021 годов.

После окончания отопительного периода жилищно-коммунальными службами будет организовано проведение мероприятий по уборке и озеленению придомовых территорий, благоустройству детских площадок жилищного фонда Министерства обороны Российской Федерации.

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