05.04.2020 (10:32)

В танковом объединении ЗВО оцифровали более 20 тысяч фотографий и документов в рамках проекта «Дорога памяти»

На территории 5 субъектов Российской Федерации, в местах дислокации гвардейской танковой армии Западного военного округа, военнослужащие оцифровали более 20 тысяч фотографий, писем и документов времен Великой Отечественной войны в рамках уникального проекта Министерства обороны РФ «Дорога памяти».

На территории соединений и воинских частей развернуты мобильные пункты оцифровки, куда все военнослужащие могут принести фотографии своих дедушек и бабушек, и они будут загружены на сайт проекта «Дорога памяти», чтобы в дальнейшем стать частью крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Все пункты оснащены необходимым оборудованием для проведения оцифровки документов и внесения в базу электронных данных о фронтовиках.

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