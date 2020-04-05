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05.04.2020 (10:15)

Сведения о более 2 тысячах человек собрал Астраханский пункт сбора данных в рамках проекта «Дорога Памяти»

В Астраханском гарнизоне Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа продолжает работу пункт сбора информации в рамках проекта «Дорога Памяти», расположенный в Доме офицеров флотилии.

Желающие разместить фото своих родственников-участников Великой Отечественной войны в мультимедийной галерее обращаются к дежурному по пункту сбора.

По состоянию на текущий месяц в базу данных занесены сведения и фото порядка 2 тысяч участников Великой Отечественной войны, а за последнюю неделю более 200 человек.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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