05.04.2020 (10:15)
Сведения о более 2 тысячах человек собрал Астраханский пункт сбора данных в рамках проекта «Дорога Памяти»
В Астраханском гарнизоне Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа продолжает работу пункт сбора информации в рамках проекта «Дорога Памяти», расположенный в Доме офицеров флотилии.
Желающие разместить фото своих родственников-участников Великой Отечественной войны в мультимедийной галерее обращаются к дежурному по пункту сбора.
По состоянию на текущий месяц в базу данных занесены сведения и фото порядка 2 тысяч участников Великой Отечественной войны, а за последнюю неделю более 200 человек.
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Метки:
Южный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ) , Увековечение памяти павших при защите Отечества