05.04.2020 (10:12)

Метод тренировки по системе «биатлон» освоили морские пехотинцы Каспийской флотилии

В рамках подготовки к соревнованиям по тактической армейской стрельбе морские пехотинцы Каспийской флотилии (КФл) проводят тренировку по системе «биатлон», которая включает в себя новые приёмы отработки точности стрельбы из стрелкового оружия.

В рамках программы подготовки стрелки группами по 4-6 военнослужащих совершают ускоренное передвижение на дистанцию 1000 м по пересечённой местности с оружием до огневого рубежа и производят стрельбу из положения «лёжа», «стоя», «с колена» по мишеням на различные дальности.

Далее группы продолжают движение, но по новому маршруту с задачей ориентирования на местности и выхода на новый рубеж огня.

Особенность такого «биатлона» заключается в тренировке контроля дыхания на момент выполнения стрельбы после физической нагрузки. Кроме того, вырабатывается взаимовыручка и слаженность военнослужащих. При прохождении испытаний в составе группы суммарный балл выставляется по результатам финиша последнего участника команды.

Военнослужащие полка морской пехоты в ходе регулярных тренировок добились отличных результатов в индивидуальной стрельбе, привели к бою оружие, выверили прицелы, отработали стрельбу в составе боевых двоек и приступили к выполнению стрельб командными группами по 4 человека.

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