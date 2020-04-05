Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.04.2020 (10:08)

В мотострелковое соединение ЮВО в Северной Осетии поступили передвижные бани

В мотострелковое соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии поступили две новейшие передвижные полевые бани ППБ-32 ВУ для обеспечения санитарной гигиены в полевых условиях.

Полевая баня ППБ-32 ВУ предназначена для помывки личного состава, находящегося вне пункта постоянной дислокации.

В автономном режиме, без дозаправки, баней могут воспользоваться более 120 человек. Экипаж машины составляют 2 человека. Баня эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от -60 до +60 градусов по Цельсию.

Передвижная баня может комплектоваться дополнительным оборудованием: палатками каркасными ПК-20, резервуаром для хранения воды РДВ-5000 и модульным пластиковым покрытием.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В горном соединении ЮВО в Карачаево-Черкесии прошла тренировка сил оперативного реагирования
Расчёты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации
В Крыму и Севастополе начался весенний призыв 2020 года
В Крымской военно-морской базе Черноморского флота состоялась тренировка дежурных подразделений

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false