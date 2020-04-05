05.04.2020 (10:08)

В мотострелковое соединение ЮВО в Северной Осетии поступили передвижные бани

В мотострелковое соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии поступили две новейшие передвижные полевые бани ППБ-32 ВУ для обеспечения санитарной гигиены в полевых условиях.

Полевая баня ППБ-32 ВУ предназначена для помывки личного состава, находящегося вне пункта постоянной дислокации.

В автономном режиме, без дозаправки, баней могут воспользоваться более 120 человек. Экипаж машины составляют 2 человека. Баня эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от -60 до +60 градусов по Цельсию.

Передвижная баня может комплектоваться дополнительным оборудованием: палатками каркасными ПК-20, резервуаром для хранения воды РДВ-5000 и модульным пластиковым покрытием.

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