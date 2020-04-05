05.04.2020 (10:03)

В горном соединении ЮВО в Карачаево-Черкесии прошла тренировка сил оперативного реагирования

В мотострелковом горном соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Карачаево-Черкесии, проведена тренировка сил оперативного реагирования.

По замыслу тренировки диверсионная группа условного противника проникла на территорию военного городка и предприняла попытку захвата военной техники.

При поддержке бронеавтомобилей «Урал», экипажи которых создали дымовую завесу в целях перегруппировки военнослужащих, личный состав дежурного подразделения оперативного реагирования из стрелкового оружия подавил огневые точки условного противника.

После ликвидации «диверсантов» по тревоге была поднята пожарная команда для ликвидации условного возгорания военной техники с помощью спецмашины АЦ 6-40.

Также отрабатывался порядок оказания первой медицинской помощи военнослужащим, получившим условные ранения и травмы.

Тренировки подразделений оперативного реагирования проводятся не реже одного раза в неделю во всех соединениях и воинских частях ЮВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице