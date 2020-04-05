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05.04.2020 (09:40)

В Московской области завершились ротно-тактические учения с разведчиками Таманской дивизии ЗВО

В Московской области на полигоне «Алабино» завершились ротно-тактические учения с разведывательными подразделениями Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа.

В рамках учений военнослужащие в двухстороннем порядке отработали блокирование и штурм зданий, проведение войсковой разведки на переднем фланге обороны с поддержкой боевых машин разведки БРМ-2.

Также особое внимание было уделено радиационной, химической и биологической защите военнослужащих при проведении учений. Совместно с подразделениями РХБЗ разведчики отработали задачи по специальной обработке техники, дегазации и дезинфекции личного состава.

Всего в ротно-тактических учениях приняло участие около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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