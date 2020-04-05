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05.04.2020 (09:10)

Экипажи самолётов Ту-142М3 отработали над акваторией Охотского моря задачи по поиску и уничтожению подлодки условного противника

Противолодочная авиация Тихоокеанского флота продолжает действовать по плану серии тактических учений группировки сил в дальней морской зоне, которые проходят в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей.

В ходе проведения полётов экипажи сразу трёх дальних противолодочных самолетов Ту-142М3 с аэродрома Каменный Ручей отработали над акваторией Охотского моря задачи по поиску, классификации, слежению и применению оружия по подводным лодкам условного противника. В ходе продолжительного полёта лётчиками осуществлялось комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, постановка буев, проводился прием и анализ передаваемой ими информации. В заданном районе противолодочники условно нанесли удар по субмарине «противника».

Кроме того экипажи Ту-142М3 совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Тихоокеанский флот , Морская авиация , Самолеты , Восточный военный округ
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