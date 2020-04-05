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05.04.2020 (08:59)

На базе отделения ДОСААФ России в Петропавловске-Камчатском открылся первый в стране центр подготовки юнармейцев

В Петропавловске-Камчатском на базе регионального отделения ДОСААФ России открылся первый в стране Центр подготовки юнармейцев. С понедельника по пятницу он принимает подрастающих патриотов, с которыми специалисты проводят теоретические и практические занятия по основам военного дела, военно-прикладным видам спорта, изучению стрелкового оружия.

С инициативой о создании центра выступили командующий войсками и силами на северо-востоке контр-адмирал Александр Юлдашев и председатель камчатского ДОСААФ Сергей Чередников.

Новое структурное подразделение передали в оперативное подчинение региональному центру военно-патриотического воспитания и подготовки к военной службе, также созданному на базе Камчатского ДОСААФ.

Учебная аудитория позволяет размещаться одновременно тридцати ребятам. Процесс построен таким образом, что в день через Центр проходит по два отряда: один занимается в классе, другой в это время – в тире, а ближайшее время начнутся работы по оснащению места для метания ножей. 

Совместные занятия и общая увлечённость одним делом сплачивают ребят, учат взаимовыручке. А регулярность и системность занятий – дисциплине. Такой комплексный подход и нужен для воспитания полноценного гражданина и патриота.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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