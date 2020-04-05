05.04.2020 (08:53)

Более 1300 военнослужащих завершают подготовку в Омском учебном центре ВДВ

Учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск), дислоцированный в Омске, является основной кузницей младших военных специалистов для «крылатой пехоты». Сегодня в учебном центре заканчивают обучение более 1300 курсантов, призванных из 57 субъектов Российской Федерации, из которых около 1200 военнослужащих проходят подготовку по специальности “механик-водитель БМД-2, БМД-4М и БТР-Д”, более 200 человек обучаются на наводчиков-операторов и специалистов связи.

В ближайшее время все они сдадут выпускные экзамены и будут направлены в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, где приступят к выполнению задач по предназначению.

Справочно :

Свою историю учебный центр ВДВ ведет с 1960 года. Более 2 тыс. его выпускников были награждены орденами и медалями, а двое — гвардии старший сержант Н.Чепик и гвардии младший сержант В.Александров — удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Со времени создания и до наших дней в учебном центре подготовлено свыше 280 тыс. младших специалистов для Воздушно-десантных войск.

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