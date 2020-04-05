Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.04.2020 (08:53)

Более 1300 военнослужащих завершают подготовку в Омском учебном центре ВДВ

Учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск), дислоцированный в Омске, является основной кузницей младших военных специалистов для «крылатой пехоты». Сегодня в учебном центре заканчивают обучение более 1300 курсантов, призванных из 57 субъектов Российской Федерации, из которых около 1200 военнослужащих проходят подготовку по специальности “механик-водитель БМД-2, БМД-4М и БТР-Д”, более 200 человек обучаются на наводчиков-операторов и специалистов связи.

В ближайшее время все они сдадут выпускные экзамены и будут направлены в соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, где приступят к выполнению задач по предназначению.

Справочно:

Свою историю учебный центр ВДВ ведет с 1960 года. Более 2 тыс. его выпускников были награждены орденами и медалями, а двое — гвардии старший сержант Н.Чепик и гвардии младший сержант В.Александров — удостоены высокого звания Героя Советского Союза.

Со времени создания и до наших дней в учебном центре подготовлено свыше 280 тыс. младших специалистов для Воздушно-десантных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Под Самарой прошла комплексная тренировка со связистами 2-й армии
Радиотренировка связистов 201-й военной базы ВС РФ состоялась в Таджикистане
Около 100 мероприятий боевой подготовки проведено в Ульяновском соединении ВДВ в зимнем периоде обучения
В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении стартовала итоговая проверка за зимний период обучения

Метки:
Воздушно-десантные войска , Учебный центр , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false