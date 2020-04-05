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05.04.2020 (06:00)

Российские военные специалисты провели дезинфекцию в домах для престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии

4 апреля российские военные специалисты провели дезинфекцию в домах для престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Казацца, Грумелло-дель-Монте и Альбано.

Всего российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 27 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 32 здания и сооружения, более 160 тыс. квадратных метров внутренних помещений. Дорог с твёрдым покрытием – более 14 тыс. квадратных метров.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , Медицина , COVID-19
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