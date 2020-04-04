04.04.2020 (17:30)

Воспитанники Кронштадтского морского кадетского военного корпуса участвуют в конкурсе «Эхо минувшей войны»

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны Российской Федерации организовал проведение конкурса творческих работ на тему «Эхо минувшей войны…», посвящённого 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Морские кадеты Кронштадта принимают активное участие в конкурсе, представив на суд жюри ряд своих работ.

В частности, кадеты 6 учебной роты корпуса представили на конкурс макеты сражений и памятников, модели боевой техники, рисунки.

Все работы были переданы в музей в конкурсную комиссию, которая после Дня Великой Победы определит победителей и призёров.

В соответствии с указанием главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, в год 75-летия Великой Победы военно-историческая и военно-патриотическая работа в военно-морских образовательных заведениях выведена на новый уровень, который характеризуется многоплановым участием курсантов и преподавателей учебных заведений в мероприятиях, посвященных памяти Великой Победы.



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