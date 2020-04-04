04.04.2020 (17:20)

Центральный военно-морской музей имени Петра Великого принимает участие в создании экспозиций ряда залов Исторического мемориально-образовательного комплекса «Дорога памяти», возводимого сейчас в Подмосковье.

В частности усилиями Центрального военно-морского музея будет проведена работа по насыщению экспонатами из своих фондов таких залов комплекса «Дорога Памяти», как «Оборона Севастополя», «Битва за Днепр», «Операция «Багратион», «На северных рубежах» и главной для моряков святыни – зала «Море в огне».

Директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай, подчеркнул особое значение для музея участия в созданию экспозиций будущего комплекса, отметив, что еще никогда вкладу военных музеев в дело сохранение народной памяти и воспитания патриотизма не отводилось столько важного значения.

«Речь идет не только о том, чтобы достойно отдать дань памяти героям павшим при защите Отечества и ветеранам войны. Сейчас, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне военные музея находятся на передовом рубеже борьбы с фальсификаторами истории, стремящимися извратить итоги Второй мировой войны, представив их в искаженном свете. Наша задача сегодня – взвешенно и аргументировано дать отпор этим инсинуациям, с помощью фактов и документальных свидетельств, которые найдут свое достойное место в залах нового музейного комплекса, - сказал Руслан Нехай.

Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны Российской Федерации в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. «Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.

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