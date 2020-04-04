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04.04.2020 (17:14)

Разведчики ЗВО уничтожили дозор условного противника с помощью метательных ножей на учении в Подмосковье

На полигоне Алабино в Подмосковье военнослужащие разведывательных подразделений Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа в рамках ротно-тактических учений отработали уничтожение наблюдательного дозора условного противника с помощью метательных ножей.

В ходе занятий военнослужащие провели контрольные занятия по скрытному передвижению и занятию более выгодных позиций для бесшумного устранения условного противника. Мишенью для метания ножей стали ростовые манекены, изображавшие наблюдательный дозор условного противника. Военнослужащие получали зачет только в случае попадания в зоны обозначающие жизненно важные органы противника.

Учения проходят под руководством командира Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО генерал-майора Евгения Никитина.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Подмосковье , Разведывательные подразделения
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