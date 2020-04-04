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04.04.2020 (16:56)

В гвардейской танковой армии ЗВО завершается лагерный сбор с артиллеристами

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» завершается лагерный сбор с артиллерийскими подразделениями гвардейской танковой армии Западного военного округа.

В ходе собора военнослужащие выполнили более 200 различных нормативов. Артиллерийские расчеты выполнили упражнения боевых стрельб из самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С», минометов 2Б11 «Буревестник»,  2С12 «Сани», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган». Корректировку огня артиллерии осуществлялась с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

В лагерном сборе было задействовано более 800 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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