04.04.2020 (16:56)

В гвардейской танковой армии ЗВО завершается лагерный сбор с артиллеристами

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» завершается лагерный сбор с артиллерийскими подразделениями гвардейской танковой армии Западного военного округа.

В ходе собора военнослужащие выполнили более 200 различных нормативов. Артиллерийские расчеты выполнили упражнения боевых стрельб из самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С», минометов 2Б11 «Буревестник», 2С12 «Сани», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган». Корректировку огня артиллерии осуществлялась с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

В лагерном сборе было задействовано более 800 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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