04.04.2020 (16:56)
В гвардейской танковой армии ЗВО завершается лагерный сбор с артиллеристами
В Нижегородской области на полигоне «Мулино» завершается лагерный сбор с артиллерийскими подразделениями гвардейской танковой армии Западного военного округа.
В ходе собора военнослужащие выполнили более 200 различных нормативов. Артиллерийские расчеты выполнили упражнения боевых стрельб из самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С», минометов 2Б11 «Буревестник», 2С12 «Сани», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган». Корректировку огня артиллерии осуществлялась с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».
В лагерном сборе было задействовано более 800 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.
Новости по теме:
В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении стартовала итоговая проверка за зимний период обучения
В Ленинградской области инженеры общевойсковой армии ЗВО в рамках полевого выхода разминировали более 30 участков взрывных заграждений
Танкисты ЗВО в ходе тренировки на полигоне в Нижегородской области организовали ночную танковую засаду
Метки: