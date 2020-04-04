04.04.2020 (23:00)

Небо Москвы украсило свыше 3 тыс. фейерверочных изделий в честь освобождения Братиславы

Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произвел праздничный артиллерийский салют в Москве в день освобождения города Братиславы.

Праздничный салют 24 залпами из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны был произведен на Поклонной горе. Запуск свыше 3 тыс. праздничных фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ. В небо столицы было выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.

Столица Словакии – Братислава была освобождена в ходе Братиславско-Брновской операции. Фашисты основательно укрепили восточные рубежи города многочисленными огневыми точками, противотанковыми рвами и минными полями. Ценные сведения о системе укреплений были предоставлены словацкими партизанами. Командующий фронтом маршал Родион Малиновский, чтобы избежать разрушений словацкой столицы, принял решение обойти город с северо-запада.

2 апреля наши войска прорвали внешний оборону противника, мы штурмовали каждый квартал, улицу и дом. Уличные бои, которые вели войска 25-го гвардейского и 23-го стрелковых корпусов при поддержке кораблей Дунайской военной флотилии, продолжались 2 дня. 4 апреля Братислава была полностью освобождена.

Войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим Братиславой салютовали в Москве 20-ю артиллерийскими залпами из 224-х орудий.

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