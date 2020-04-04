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04.04.2020 (16:00)

В Белграде состоялось совещание по вопросу применения специалистов, техники и оборудования Минобороны России в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией в Сербии

4 апреля в Военно-медицинской академии минобороны Сербии (г. Белград) состоялось совещание по вопросу возможностей применения российских военных специалистов, техники и оборудования для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. В консультациях приняли участие представители минобороны и минздрава Сербии, от российской стороны – офицеры штаба оперативной группы, прибывшей в республику.

Российские военные специалисты совместно с сербскими коллегами определили порядок работы, населённые пункты и объекты, где будут задействованы российские медики и подразделения РХБ защиты. Врачебно-сестринские бригады планируется привлечь к обучению сербских медиков, работающих непосредственно с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, а также к оказанию помощи в организации лечения и карантинных мероприятий.

Две бригады медиков останутся работать в Белграде, где сложилась самая сложная ситуация. Ещё пять будут направлены в города Ниш, Кикинда, Валево, Чуприя.

Специалистов РХБ защиты и ещё одну бригаду медиков планируется направить в военный городок Бачка Тополо, где изолированы сербские военнослужащие, контактировавшие с заболевшими коронавирусной инфекцией. Двум группам специалистов РХБЗ предстоит провести работу в клинике акушерства и гинекологии «Народный фронт» и медицинском клиническом центре имени Драгина Мишевича в Белграде.

В ходе совещания заместитель начальника генерального штаба генерал-майор Петар Цветкович и статс-секретарь министерства здравоохранения Республики Сербия Берислав Текич передали своему российскому коллеге генерал-майору Михаилу Чернышову слова благодарности России за оказание помощи.

«Я хотел бы поблагодарить наших друзей из Российской Федерации. У нас было достаточно содержательное совещание по вопросам эпидемиологи, лечения больных и дезинфекции больниц. На данном совещании мы определили ряд вопросов на последующие несколько дней, определили рабочие группы, которые совместно с вооруженными силами Республики Сербия будут работать, и помогать нам в лечении больных, дезинфекции и эпидемиологии», – сообщил по итогам проведенных консультаций статс-секретарь министерства здравоохранения Республики Сербия Берислав Текич.

«Также мы определили, в какие города поедут военнослужащие Российской Федерации. Прежде всего это Белград – столица Сербии, далее – это Чуприя, Валево, Крагуевац, Кикинда и Ниш. Также мы определили, что поделимся на восемь рабочих групп, которые обойдут больницы, дадут свои советы и поделятся опытом. Прямо сейчас обсуждается между экспертами из Российской Федерации и экспертами Республики Сербия точный план работы на предстоящие несколько дней», – уточнил чиновник минздрава Республики Сербия.

Сербские коллеги проинформировали российских специалистов об обстановке, связанной с заболеваемостью и особенностях распространения COVID-19, а также предпринятыми в стране мерами для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В настоящее время военнослужащие определяют населённые пункты и объекты, на которых будут работать российские специалисты, а также готовят к применению технику и оборудование.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность , Медицина , COVID-19
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