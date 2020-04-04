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04.04.2020 (15:45)

Подразделения военной полиции ЗВО получили комплекты индивидуальной защиты нового поколения для комендатуры Воронежского гарнизона

Подразделения военной полиции Западного военного округа получили комплекты индивидуальной защиты нового поколения «Черепаха».

Более 100 комплектов, состоящих из легкосплавных щитов со световым оборудованием, защитных комплектов щитков «черепаха» и облегченных шлемов с тонированными передними стеклами поступили на базу комендатуры первого разряда Воронежского гарнизона.

Средства индивидуальной защиты предназначены для обеспечения безопасности военнослужащих при проведении рейдовых занятий и патрулирования местности. Комплексная защита тела позволяет скрыть от прямого попадания колющих, режущих предметов 85% тела военнослужащего, а комплекс бронепластин «Ратник-2» обеспечивает безопасность при возможных пулевых попаданий в жизненно-важные части тела.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военная полиция
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