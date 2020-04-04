04.04.2020 (15:30)

Специалисты войск РХБЗ примут участие во всех проводимых мероприятиях Форума «АРМИЯ-2020»

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации примут участие во всех проводимых мероприятиях Международного военно-технического Форума «АРМИЯ-2020» в августе 2020 года.

В рамках выставочной программы спланирована экспозиция современных образцов специальной техники войск РХБ защиты. Научно-деловая программа будет включать проведение 4 «круглых столов» на актуальные вопросы РХБ защиты войск и населения Российской Федерации.

Демонстрационная программа предусматривает показ возможностей дымовой машины ТДА-3, тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, а также действий огнеметного подразделения с выполнением стрельб их реактивных пехотных огнеметов РПО-А.

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