05.04.2020 (00:01)
Сегодня исполнилось 29 лет пилотажной группе «Русские витязи»
Авиационная группы высшего пилотажа «Русские витязи» сегодня отмечает 29-летие. Она была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка. В первый состав из шести экипажей вошли: ведущий – Владимир Басов, левый ведомый – Александр Дятлов, правый – Сергей Ганичев, хвостовой – Владимир Букин, левый внешний – Владимир Баженов, правый внешний – Александр Личкун.
Уже 24 августа 1991 года, буквально через четыре с половиной месяца, название «Русские витязи» впервые прозвучало за рубежом – на первом польском авиашоу в Познани. Тогда с программой одиночного пилотажа выступил командир группы Владимир Баженов. Этот визит стал отправной точкой в создании индивидуального имиджа «Витязей».
Осенью 1991 года «Русские витязи» уже появились в небе Англии. Басов, Дятлов, Ганичев, Букин, Баженов и Личкун на Су-27 прошли строем над резиденцией королевы-матери в Шотландии, которая сразу и по достоинству оценила грозный и четкий сверкающий строй крылатой шестерки. Визит в Англию продолжили выступления группы на аэрошоу в Люкерсе и Финнингли, где «Витязи» летали вместе с британской эскадрильей Red Arrows («Рэд Эрроуз»).
В последующие годы «Русские витязи» с достоинством представляли авиацию нашей страны во Франции, США, Китае, Чехии, Словакии, Норвегии, Люксембурге, Бельгии, ОАЭ, Малайзии, Туркмении, Финляндии, Республики Беларусь. С 1993 года они непременные участники международного авиасалона МАКС. Неоднократно пилотажу «Русских витязей» рукоплескали зрители гидроавиасалона в Геленджике,а также Международного Военно-морского салона в Санкт-Петербурге.
В 2004 году в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» в составе девяти самолетов (5 Су-27 и 4 МиГ-29) в строю «ромб» с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа, ведущий - Игорь Ткаченко. Этот факт сам по себе стал мировым рекордом в истории авиации. Эта девятка получила название «кубинский бриллиант».
Экипажи пилотажной группы являются постоянными участники различных международных авиасалонов, представляя Воздушно-космические силы России, а также множества авиационных мероприятий, проводимых в различных регионах Российской Федерации.
С 2015 году они стали постоянными участниками международного военно-технического форума «Армия» и Армейских международных игр. Также в последние годы, пилотажная группа принимает активное участие в патриотическом воспитании и привлечении молодежи к службе в авиации, повышении престижа и авторитета военной службы в нашей стране. Они непременные участники военно-патриотической акции «Служба по контракту – твой выбор», проходящей во всех регионах России.
В настоящее время экипажи авиагруппы осваивают новейшие многоцелевые истребители Су-35С, полученные в конце 2019 года. К этому моменты летчики уже полностью освоили и выполняют обновленную воздушную программу на новейших многоцелевых истребителях Су-30см, которые также позволяют демонстрировать сверхманевренные характеристики современных авиационных комплексов.