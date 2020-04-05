05.04.2020 (00:01)

Сегодня исполнилось 29 лет пилотажной группе «Русские витязи»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сегодня исполнилось 29 лет пилотажной группе «Русские витязи»

Авиационная группы высшего пилотажа «Русские витязи» сегодня отмечает 29-летие. Она была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка. В первый состав из шести экипажей вошли: ведущий – Владимир Басов, левый ведомый – Александр Дятлов, правый – Сергей Ганичев, хвостовой – Владимир Букин, левый внешний – Владимир Баженов, правый внешний – Александр Личкун.

Уже 24 августа 1991 года, буквально через четыре с половиной месяца, название «Русские витязи» впервые прозвучало за рубежом – на первом польском авиашоу в Познани. Тогда с программой одиночного пилотажа выступил командир группы Владимир Баженов. Этот визит стал отправной точкой в создании индивидуального имиджа «Витязей».

Осенью 1991 года «Русские витязи» уже появились в небе Англии. Басов, Дятлов, Ганичев, Букин, Баженов и Личкун на Су-27 прошли строем над резиденцией королевы-матери в Шотландии, которая сразу и по достоинству оценила грозный и четкий сверкающий строй крылатой шестерки. Визит в Англию продолжили выступления группы на аэрошоу в Люкерсе и Финнингли, где «Витязи» летали вместе с британской эскадрильей Red Arrows («Рэд Эрроуз»).

В последующие годы «Русские витязи» с достоинством представляли авиацию нашей страны во Франции, США, Китае, Чехии, Словакии, Норвегии, Люксембурге, Бельгии, ОАЭ, Малайзии, Туркмении, Финляндии, Республики Беларусь. С 1993 года они непременные участники международного авиасалона МАКС. Неоднократно пилотажу «Русских витязей» рукоплескали зрители гидроавиасалона в Геленджике,а также Международного Военно-морского салона в Санкт-Петербурге.

В 2004 году в комплекс показов был включен совместный полет пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» в составе девяти самолетов (5 Су-27 и 4 МиГ-29) в строю «ромб» с выполнением полного комплекса фигур высшего пилотажа, ведущий - Игорь Ткаченко. Этот факт сам по себе стал мировым рекордом в истории авиации. Эта девятка получила название «кубинский бриллиант».

Экипажи пилотажной группы являются постоянными участники различных международных авиасалонов, представляя Воздушно-космические силы России, а также множества авиационных мероприятий, проводимых в различных регионах Российской Федерации.

С 2015 году они стали постоянными участниками международного военно-технического форума «Армия» и Армейских международных игр. Также в последние годы, пилотажная группа принимает активное участие в патриотическом воспитании и привлечении молодежи к службе в авиации, повышении престижа и авторитета военной службы в нашей стране. Они непременные участники военно-патриотической акции «Служба по контракту – твой выбор», проходящей во всех регионах России.

В настоящее время экипажи авиагруппы осваивают новейшие многоцелевые истребители Су-35С, полученные в конце 2019 года. К этому моменты летчики уже полностью освоили и выполняют обновленную воздушную программу на новейших многоцелевых истребителях Су-30см, которые также позволяют демонстрировать сверхманевренные характеристики современных авиационных комплексов.

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