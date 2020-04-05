05.04.2020 (09:00)
Расчёты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации
На Черноморском флоте расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» вернулись в пункты постоянной дислокации после учения по уничтожению корабельной группы условного противника.
В ходе свёртывания позиций и подготовке к совершению марша из позиционных районов личный состав БРК «Бал» и «Бастион» провёл тренировку по отражению нападения диверсионных групп условного противника на колонну.
Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота. В мероприятии было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.
В рамках учения ракетчики обнаружили надводные цели и выполнили задачу по уничтожению условного противника, выполнив порядка 50 ракетных пусков электронным способом, а также провели тренировки по смене стартовых позиций и пополнению боезапаса пусковых установок.