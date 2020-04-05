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05.04.2020 (09:00)

Расчёты ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации

На Черноморском флоте расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» вернулись в пункты постоянной дислокации после учения по уничтожению корабельной группы условного противника.

В ходе свёртывания позиций и подготовке к совершению марша из позиционных районов личный состав БРК «Бал» и «Бастион» провёл тренировку по отражению нападения диверсионных групп условного противника на колонну.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота. В мероприятии было задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.

В рамках учения ракетчики обнаружили надводные цели и выполнили задачу по уничтожению условного противника, выполнив порядка 50 ракетных пусков электронным способом, а также провели тренировки по смене стартовых позиций и пополнению боезапаса пусковых установок.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Артиллерия , Южный военный округ , Боевая подготовка
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