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05.04.2020 (04:00)

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отработали взаимодействие с авиацией Тихоокеанского флота

Экипажи дальней авиации отработали задачи по предназначению во взаимодействии с авиацией Тихоокеанского флота.

В ходе мероприятия экипажи дальних бомбардировщиков совершили перебазирование из Иркутской области на оперативный аэродром в Хабаровском крае, выполнили практические полеты над акваторией Охотского моря, а также отработали боевое применение авиационных средств поражения по мишеням.

Данное мероприятие боевой подготовки прошло под руководством заместителя амурского соединения дальней авиации гвардии полковника Сергея Шевеля.

Экипажи отрабатывали задачи по предназначению в составе отряда.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Тихоокеанский флот , Дальняя авиация , Морская авиация , ВВС , Боевая подготовка , ВКС
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