05.04.2020 (04:00)
Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отработали взаимодействие с авиацией Тихоокеанского флота
Экипажи дальней авиации отработали задачи по предназначению во взаимодействии с авиацией Тихоокеанского флота.
В ходе мероприятия экипажи дальних бомбардировщиков совершили перебазирование из Иркутской области на оперативный аэродром в Хабаровском крае, выполнили практические полеты над акваторией Охотского моря, а также отработали боевое применение авиационных средств поражения по мишеням.
Данное мероприятие боевой подготовки прошло под руководством заместителя амурского соединения дальней авиации гвардии полковника Сергея Шевеля.
Экипажи отрабатывали задачи по предназначению в составе отряда.
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