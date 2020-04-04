04.04.2020 (14:25)

Под Самарой прошла комплексная тренировка со связистами 2-й армии

Военнослужащие подразделений связи 2-й гвардейской общевойсковой армии провели комплексную тренировку в Самарской области.

Основной целью тренировки стала проверка готовности военных связистов уверенно эксплуатировать современные комплексы связи и передачи данных АПЕ-5К, которые позволяют повысить эффективность работы командования общевойсковым объединением путем улучшения качества сбора данных и увеличения скорости обработки информации.

Кроме того, военнослужащие отработали нормативы по развертыванию радиостанций и обеспечению пунктов управления устойчивой видеоконференцсвязью. После чего была проведена проверка коммутационного оборудования, специальной аппаратуры и закрытых каналов связи при применении условным противником помех.

К тренировке привлекались свыше 30 единиц боевой и специальной техники.

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