04.04.2020 (14:17)

Фрегат «Адмирал Горшков» завершил межбазовый переход через Баренцево и Белое моря

Фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» завершил межбазовый переход через Баренцево и Белое моря и прибыл в Северодвинск. Корабль был ошвартован у одного из причалов Беломорской военно-морской базы. Экипаж фрегата здоров, материальная часть исправна.

Во время нахождения в Беломорской военно-морской базе военные моряки будут нести службу в обычном режиме с учётом требований санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе пребывания.

В море экипаж фрегата «Адмирал Горшков» отработал учение по борьбе за живучесть корабля на ходу, а также провёл тренировку по отражению средств воздушного нападения условного противника. Плавание корабля в Белом море проходило в удовлетворительной ледовой обстановке. Проход фрегата через ледовые поля обеспечил ледокол «Руслан».

В Северодвинске корабль пройдёт плановое обслуживание с частичной модернизацией систем и механизмов на предприятиях судоремонтного комплекса, а в дальнейшем проведёт ряд испытаний в Белом море.

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