04.04.2020 (14:08)

На форуме «Армия-2020» будет открыта экспозиция к 200-летию Военной академии РВСН

На международном военно-техническом форуме «Армия-2020» будет открыта экспозиция к 200-летию Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. В ней будут представлены достижения и лучшие работы преподавателей и научных сотрудников академии и её филиала.

В настоящее время организована подготовка к проведению круглых столов и участию в них специалистов РВСН в рамках научно-деловой программы. Это уникальная возможность поучаствовать в обсуждении наиболее актуальных вопросов, направленных на развитие вооружения, военной и специальной техники. В этих мероприятиях принимают участие специалисты ведущих предприятий промышленности, научных организаций, а также вузов.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 29 августа 2020 г. в подмосковной Кубинке.

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