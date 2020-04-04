04.04.2020 (14:02)

Радиотренировка связистов 201-й военной базы ВС РФ состоялась в Таджикистане

Радиотренировка с привлечением офицеров управления и подразделений связи состоялась в 201 военной базе РФ, дислоцированной в Таджикистане.

В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с использованием различных каналов связи между пунктами управления и другими абонентами. При проведении радиотренировки была проверена работа современной специальной аппаратуры.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях. К мероприятиям было привлечено более 300 человек, задействованы современные командно-штабные машины и радиостанции «Азарт».

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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