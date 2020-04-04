04.04.2020 (13:58)

Около 100 мероприятий боевой подготовки проведено в Ульяновском соединении ВДВ в зимнем периоде обучения

В зимнем периоде обучения, который характеризовался своей высокой интенсивностью, с десантниками Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения проведено около 100 мероприятий боевой подготовки, в которых приняли участие все военнослужащие соединения.

В течение периода обучения подразделения провели более 50 боевых стрельб отделений, свыше 20 боевых стрельб взводов, около 5 двусторонних ротных тактических и 3 батальонных тактических учений.

Кроме того, в соединении проведен ряд тактико-специальных учений с разведывательными и инженерными подразделениями, подразделениями артиллерии, ПВО, связи, РХБ защите, тылового и технического обеспечения. Основные усилия были сосредоточены на совершенствовании тактической, боевой и тактико-специальной подготовки соединения, исследовании и внедрении новых форм и способов тактических действий, с применением десантно-штурмовых действий, разведывательно-ударных средств, беспилотных летательных аппаратов и автоматизированных систем управления войсками и оружием, а также совершенствовании уровня подготовки младших специалистов, как первых помощников офицеров в обучении и воспитании личного состава.

Все мероприятия боевой подготовки проходили в условиях, максимально приближенных к боевой обстановке, при этом до 30 процентов учений проходили в ночных условиях. Также особое внимание уделялось освоению военнослужащими новых образцов вооружения и военной техники, поступающей на вооружение соединения.

В ходе проверки за зимний период обучения, которая пройдет в текущем месяце, гвардейцам-десантникам из Ульяновска предстоит на деле продемонстрировать свои знания и умения, приобретенные на полигонах и в учебных классах.

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