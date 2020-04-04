04.04.2020 (13:52)

курсанты филиала Военной академии РВСН отрабатывают выход на полевые позиции с помощью тренажера пусковой установки «Ярс»

С помощью тренажера пусковой установки «Ярс» курсанты филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения отрабатывают выход на полевые позиции.

Современные кабины тренажёрных комплексов ПГРК практически не отличаются от настоящих. Дорожная обстановка проецируется на три больших экрана. Кабина ракетоносца расположена в двух метрах над землёй на телескопических опорах, которые кренятся, опускаются и выдвигаются в зависимости от обстановки. Внутри верхняя панель приборов повторяет реальную, а вместо боковых – мониторы: левый отражает технические характеристики, правый – передаёт изображение с камеры заднего вида.

Уникальность данного тренажера заключается в том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и, благодаря шестистепенной системе подвижности, обеспечивать моделирование различных ситуаций в реальном масштабе времени.

Тренажёр позволяет контролировать в реальном времени действия обучаемых, фиксируя результаты каждого из номеров расчёта в автоматическом режиме. Телевизионная система наблюдения позволяет руководителю занятий контролировать действия всех членов экипажа.

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