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04.04.2020 (12:52)

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении стартовала итоговая проверка за зимний период обучения

Накануне в Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении стартовала итоговая проверка за зимний период обучения, которая проходит под руководством командира соединения гвардии генерал-майора Николая Чобана.

В ходе мероприятия будет проверена боевая и мобилизационная готовность личного состава, качество несения боевого дежурства и боевой службы, оперативная и боевая подготовка войск, а также дана оценка морально-психологическому состоянию военнослужащих, состоянию правопорядка и воинской дисциплины, службы войск и безопасности военной службы, тылового и медицинского обеспечения всех воинских частей соединения, дислоцированных как в Ивановском, так и в Костромском гарнизонах.

Особое внимание будет уделено проверке выполнения задач по профессиональной-должностной подготовке офицеров.

В ходе итоговой проверки по некоторым предметам будут использованы новые методики и критерии оценок, определенные новыми нормативными документами. При сдаче контрольных упражнений и зачётов, особое внимание будет уделено физической подготовке всех категорий военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Западный военный округ , Боевая подготовка , Проверка боеготовности
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