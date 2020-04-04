04.04.2020 (12:30)

Более 1000 боеприпасов времен войны обезврежено инженерами Балтийского флота с начала года

С начала года специалистами Балтийского флота отработано и реализовано свыше 100 заявок на вывоз боеприпасов времён войны, обнаруженных на территории Калининградской области. За первый квартал 2020 года флотские инженеры обезвредили более 1000 боеприпасов.

В основном это артиллерийские снаряды калибром от 30 до 380 мм. Довольно часто военнослужащие обезвреживают миномётные мины, ручные осколочные гранаты, фаустпатроны и другие опасные находки.

Все найденные боеприпасы вывозятся на полигоны Балтийского флота в Калининградской области, где в последующем уничтожаются.

Обезвреживание взрывоопасных предметов в районах Калининградской области, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция, проводится группами разминирования флота практически ежедневно.

Подавляющее большинство взрывоопасных предметов обнаруживают при проведении строительных работ, преимущественно при рытье котлованов и траншей.

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