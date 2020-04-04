04.04.2020 (12:08)

В Крыму и Севастополе начался весенний призыв 2020 года

В Крыму и Севастополе начался весенний призыв 2020 года граждан на военную службу. Всего с территории Крымского полуострова планируется отобрать и направить для прохождения военной службы порядка 3,3 тыс. человек.

В связи с действующим комплексом карантинных мероприятий в регионе призывные и сборные пункты обеспечены защитными медицинскими масками, дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами. Предусмотрена регулярная дезинфекция мест общего пользования. Усилены режимы проветривания и обеззараживания помещений.

Перед отправкой в воинские части молодым людям выдадут военную форму одежды и персональные банковские карты для перечисления на них денежного довольствия. Большая часть молодого пополнения отправится проходить службу за пределы Крыма, в воинские части Южного и других военных округов.

С прибывающим молодым пополнением будет проведен комплекс карантинных мероприятий. На 14 дней личный состав будет размещён в отдельных казармах, питание и обучение будет организовано отдельно от остальных военнослужащих воинской части. Контроль состояния здоровья прибывших военнослужащих будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки.

Весенний призыв продлится до 15 июля 2020 года.

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