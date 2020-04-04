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04.04.2020 (12:04)

В Крымской военно-морской базе Черноморского флота состоялась тренировка дежурных подразделений

В Крымской военно-морской базе (КВМБ) Черноморского флота (ЧФ) личный состав дежурных подразделений провёл учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на объекты флота. Мероприятие прошло в соответствии с планом проверок уровня подготовленности дежурных подразделений ЧФ.

По замыслу неизвестная группа проникла на территорию одной из воинских частей КВМБ и с боем заняла одно из зданий. Личный состав дежурного подразделения по сигналу тревоги вступил в учебный бой с условным противником и заблокировал «диверсантов» в здании до прибытия группы усиления.

Прибывшее подразделение усиления на универсальных бронеавтомобилях повышенной защищённости «Тайфун-К» и бронетранспортёрах БТР-82АМ выполнило штурм здания и произвело задержание ДРГ.

В учении было задействовано около 10 единиц военной и специальной техники. Все группы дежурного подразделения выполнили нормативы сбора и прибытия к назначенному месту и успешно применили полученные в ходе боевой подготовки навыки действий в различных ситуациях.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Боевая подготовка , Антитеррор , Морская пехота
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