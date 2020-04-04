04.04.2020 (11:20)

Данные более тысячи фронтовиков Новочеркасска оцифрованы для историко-мемориального комплекса «Дорога Памяти»

На базе соединения ПВО Южного военного округа (ЮВО) в Новочеркасске в рамках проекта Министерства обороны Российской Федерации «Дорога памяти» организован сбор писем и фотографий участников Великой Отечественной войны для размещения их в историко-мемориальном комплексе «Дорога Памяти» Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сбор писем из личных архивов фронтовиков, написанных в годы войны, для их копирования и перевода в электронную базу осуществляется военнослужащими и гражданским персоналом воинской части.

В настоящее время на пункте сбора информации уже оцифрованы данные более чем 1 тыс. участников Великой Отечественной войны.

Данный проект реализуется в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. Результатом соотнесения архивных документов и создания перечня участников Великой отечественной войны станет общедоступная единая база данных, насчитывающая записи о более чем 33 миллионах человек, а также мультимедийная галерея, которую откроют к 75-летию Великой Победы в подмосковном парке «Патриот». Длина галереи составит 1418 шагов – именно столько дней длилась война.

Чтобы принять участие в проекте, необходимо загрузить фото и данные об участнике военных действий на сайт Министерства обороны России в специальный раздел, либо передать их специалистам в пунктах сбора любым доступным способом.

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