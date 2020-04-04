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04.04.2020 (10:58)

Специалисты РХБ защиты ЮВО на Северном Кавказе и в Закавказье в рамках учения развернули мобильные посты

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках тактико-специального учения развернули мобильные посты РХБ защиты на Северном Кавказе и в Закавказье.

Мобильные посты обеспечат РХБ разведку маршрутов выдвижения колонн боевой техники подразделений, совершающих марши в районы проведения учений, а также сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Используя машины химической разведки РХМ-6, специалисты РХБ защиты в индивидуальных средствах защиты осуществляют забор проб воздуха, воды и грунта для выявления источников условного заражения местности на маршрутах движения колонн в республиках Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан и Южная Осетия.

В специальных учениях задействована военная и специальная техника, включая инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ , Боевая подготовка
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