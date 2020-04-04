04.04.2020 (09:46)

Подразделения российской военной базы в Абхазии и вооруженные силы республики провели совместное учение

Мотострелки российской военной базы в Абзахии во взаимодействии с военнослужащими республики выполнили совместные задачи в составе ротно-тактических групп. Они отработали оборонительные и наступательные действия, поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также тыловое обеспечение подразделений в бою.

На горном полигоне Цабал военнослужащие провели боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники, в том числе из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, станковых автоматических гранатометов «Пламя», орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, а также из 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

Было поражено более 1 тыс. различных мишеней и целей, израсходовано около 30 тыс. боеприпасов, в том числе свыше 100 артиллерийских снарядов.

В учении базы было задействовано около 200 единиц военной техники ЮВО, в том числе новейшие бронетранспортеры БТР-82АМ, бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг» и «Тигр».

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