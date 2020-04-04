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04.04.2020 (09:36)

Военные инженеры ЮВО на учении в Армении обеспечили войска очищенной водой

В рамках тактико-специального учения с подразделениями российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, специалисты инженерного подразделения обеспечили очищенной питьевой водой военнослужащих на полигонах Алагяз и Камхуд.

Инженеры выполнили забор воды из стационарных источников и провели её очистку с использованием станций комплексной очистки СКО-10 «Гигиена». Более 50 т воды в обеззараженных цистернах были доставлены в места проведения учения на полигоны.

Также в рамках розыгрышей тактических действий военные инженеры оборудовали фортификационные сооружения, устанавливали завалы и проделывали проходы в заграждениях.

В тактическом учении было задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация ЮВО.В рамках тактико-специального учения с подразделениями российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, специалисты инженерного подразделения обеспечили очищенной питьевой водой военнослужащих на полигонах Алагяз и Камхуд.

Инженеры выполнили забор воды из стационарных источников и провели её очистку с использованием станций комплексной очистки СКО-10 «Гигиена». Более 50 т воды в обеззараженных цистернах были доставлены в места проведения учения на полигоны.

Также в рамках розыгрышей тактических действий военные инженеры оборудовали фортификационные сооружения, устанавливали завалы и проделывали проходы в заграждениях.

В тактическом учении было задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Учения , Инженерные войска , Боевая подготовка , Армения
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