04.04.2020 (09:36)

Военные инженеры ЮВО на учении в Армении обеспечили войска очищенной водой

В рамках тактико-специального учения с подразделениями российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, специалисты инженерного подразделения обеспечили очищенной питьевой водой военнослужащих на полигонах Алагяз и Камхуд.

Инженеры выполнили забор воды из стационарных источников и провели её очистку с использованием станций комплексной очистки СКО-10 «Гигиена». Более 50 т воды в обеззараженных цистернах были доставлены в места проведения учения на полигоны.

Также в рамках розыгрышей тактических действий военные инженеры оборудовали фортификационные сооружения, устанавливали завалы и проделывали проходы в заграждениях.

В тактическом учении было задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация ЮВО.В рамках тактико-специального учения с подразделениями российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, специалисты инженерного подразделения обеспечили очищенной питьевой водой военнослужащих на полигонах Алагяз и Камхуд.

Инженеры выполнили забор воды из стационарных источников и провели её очистку с использованием станций комплексной очистки СКО-10 «Гигиена». Более 50 т воды в обеззараженных цистернах были доставлены в места проведения учения на полигоны.

Также в рамках розыгрышей тактических действий военные инженеры оборудовали фортификационные сооружения, устанавливали завалы и проделывали проходы в заграждениях.

В тактическом учении было задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация ЮВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице