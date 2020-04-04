04.04.2020 (08:00)

ВКС России завершили операцию по переброске в Республику Сербия российских военных специалистов, необходимого оборудования и техники для оказания помощи Сербии

ВКС России завершили операцию по переброске в Республику Сербия российских военных специалистов, необходимого оборудования и техники для оказания помощи Сербии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Для этих целей экипажами военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС России совершено всего 11 самолето-рейсов с аэродрома Чкаловский (Московская обл.) на аэродром Батайница, расположенный в 20 километрах северо-западнее г. Белград (Республика Сербия).

В Республику Сербия оперативно доставлены 87 военнослужащих Минобороны России, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

4 апреля в Белграде на базе военно-медицинской академии сербского военного ведомства пройдёт совещание с участием представителей Минздрава и Минобороны Сербии, на котором будут определены наиболее приоритетные объекты для работы российских военных специалистов и прибывшей техники.

Накануне на аэродроме Батайница состоялись первые консультации российских и сербских военных специалистов по определению возможных районов применения прибывшей в Сербию российской помощи, на которых было предложено использовать российские врачебно-сестринские бригады в населенных пунктах Республики Сербия с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой – Белград, Чуприя, Валево, Нови Сад, Ниш, Крагуевац, Кикинда.

Специалисты войск РХБ защиты Минобороны России планируется задействовать для дезинфекции военного городка в городе Бачка Пола, где в настоящее время выявлены случаи заболевания коронавирусом сербских военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице