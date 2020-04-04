04.04.2020 (08:21)

В Хабаровском крае поисковики установили место падения разбившегося в 1943 году советского штурмовика Ил-2

Участники Поискового объединения «АвиаПоиск» обнаружили разбившийся советский штурмовик Ил-2 в районе населённого пункта Калинка Хабаровского края. Находка найдена в ходе полевой разведывательной поездки на место, определенное по результатам работы с архивами собранной информации от местных жителей.

Поисковики провели земляные работы в болотистой местности, обнаружив разбросанные от удара детали штурмовика в радиусе 50 метров. По данным архива, катастрофа произошла 22 декабря 1943 года во время учебно-тренировочных полётов. Экипаж самолета в составе младшего лейтенанта Хрипун Николая Павловича и стрелка-радиста Рубанова Виталия Васильевича - погибли и были перезахоронены после трагедии.

Ближайшее время поисковики установят памятную табличку на обнаруженном месте авиакатастрофы.

Справочно:

Ил-2 – советский бронированный штурмовик периода Второй мировой войны, разработанный в ОКБ-40 под руководством генерального конструктора Сергея Ильюшина.

Самолет является самым массовым в истории авиации. Всего с 1941 по 1945 год было выпущено более 36 тысяч машин нескольких модификаций. За живучесть советские авиаторы прозвали самолет «летающим танком», а пилоты люфтваффе - «бетонным самолётом».

Ил-2 принимал участие во всех крупных боях советско-германского фронта, а также в войне против милитаристской Японии. Наравне с легендарным танком Т-34 штурмовик является символом Победы советского народа над фашизмом.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице